聯準會放鷹支撐 施羅德預期兩因素將使美元轉貶

聯準會主席鮑爾暗示繼續升息，讓美元持續高檔盤旋，但施羅德認為，強勢美元可能在明 (2023) 年因經濟衰退，迫使聯準會政策轉向因此反轉翻貶，而偏弱整理的日元則可望挾避險優勢，吸引資金回流，在亞幣中轉升。

施羅德今 (8) 日發布 2023 年市場預測，施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子 (Keiko Kondo) 表示，明年經濟展望主要聚焦兩大重點，包括經濟是否衰退與聯準會動向，在通膨未見明顯緩減的情況下，預期全球央行仍會持續升息，但也恐將埋下經濟成長的隱憂。

在匯率部分，近藤敬子指出，今年走強的美元、大幅貶值的日元，可能在 2023 年上演逆轉秀，也就是美元轉弱、日元擺脫貶勢轉升。

在美元部分，近藤敬子表示，因全球經濟衰退的風險升溫，可能迫使聯準會在 2023 年政策轉向，因此影響美元走勢；至於日元，則相較於其他亞洲貨幣，讓日元有機會重拾避風港資產的地位，再次吸引資金回流。

近藤敬子指出，由於半導體供應鏈在明年遇到下行週期，進而衝擊亞洲經濟表現，預期主要亞幣仍將走弱，而目前日本央行動用外匯存底干預匯率貶值、日圓則能反轉。

展望後市，近藤敬子認為，在升息循環下，明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債，而今年面臨大幅修正的股市，明年也有進場的機會點，看好優質企業股票以及中國股市。

另外，在永續議題部分，乾淨能源股票會是其中的核心，還有是另類資產也應納入布局，整體來說，以多元資產動態調整，會是 2023 年的投資的較佳方式。

