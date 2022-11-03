〈財委會質詢〉Fed升升不息投資人搶存美元 楊金龍示警留意匯差風險

美國聯準會升升不息，可能讓投資人將資金持續轉進美元資產，對此中央銀行總裁楊金龍再次示警，大舉布局美元資產可能賺到利差，但卻賠了匯差。市場解讀，此番言論是否暗示新台幣兌美元不會貶破 33 元？楊則強調，匯率是由市場決定。

台美利差擴大、外資砍台股提款走人，導致新台幣深陷貶值壓力一路貶破 32 元關卡，立委質詢時問，聯準會持續升息，目標利率可能上看 5%，屆時恐超越台股殖利率，讓投資人棄股轉匯，改抱風險較低的美元存款。

民進黨立委吳秉叡質詢時說，聯準會鮑爾暗示升息還沒有暫停的跡象，市場預期聯準會 12 月還會繼續升息，預期聯準會目標利率將攀升至 5%，對此央行該如何因應？

楊金龍答詢時說，確實有看到市場預期聯準會利率最高可達 5~5.2%，研判應該與鮑爾言論「放鷹」有關，但市場預測通常上上下下，也可能慢慢消化後再調整。

至於市場可能轉進美元存款，楊金龍提醒，新台幣貶值屬短期現象，新台幣兌美元匯率過去從 32、33 元升值到 27 元，現在又貶到 32 元，投資人在 32 元進去買美元，並預期新台幣將貶到 33 元，但未來並不一定會是這個走勢。

立委追問，楊金龍此番言論是否暗示新台幣兌美元不會貶到 33 元？楊金龍則澄清自己並非暗示，強調匯率價格是否市場決定。