〈台幣〉強升逾1角收32.082元 攀逾2周新高

美國就業市場恐轉弱，市場認為 Fed 有理由放緩升息，使得美元升勢暫歇，台北股匯今 (7) 日上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率強升 1.03 角，收在 32.082 元，創下逾 2 周新高，台股也漲近 200 點，站上 13200 點，為 1 個月以來的高點。

台北匯市今天湧現拋匯潮，帶動新台幣兌美元匯率走強，盤中一度升抵 32.068 元，升值 1.17 角，終場以 32.082 元作收，升值 1.03 角，台北外匯市場成交值 7.93 億美元。

美國勞工部公布 10 月非農業就業人數新增 26.1 萬人，雖然高於經濟學家原本預測的 20.5 萬人，但卻是連 3 月趨緩，此外，10 月失業率從 3.5% 略增至 3.7%，勞動參與率從 62.3% 略減至 62.2%，顯示就業市況開始轉弱，市場認為，Fed 有可能改變做法，考慮讓升息踩煞車。

台股方面，台積電今天領軍半導體權值股上攻，金融、傳產族群也百花齊放，加權指數終場上漲 197 點，收在 13223 點，創 1 個月新高，成交值放大至 2046 億元。外資終止連 4 賣，回頭買超台股 92.03 億元，三大法人均站在買方，聯手買超 105.84 億元。

美元指數大幅拉回，下跌 1.21%，歐元強彈 1.68%，亞幣今天普遍走揚，韓元勁揚 1.28%，新加坡幣也升值 0.62%，新台幣升 0.32%，人民幣、日元分別升值 0.28%、0.25%。