美元布局時機點關鍵揭露 銀行搶推優利定存 最高雙11快閃11%

美國本周如預期升息 3 碼，會後聲明暗示政策可能有所調整，但也重申仍會繼續升息抗通膨，現階段的美元該如何投資成為一大課題，銀行業者表示，關鍵要看歐元區，美元漲多拉回為佈局美元的良機；銀行也趁勢搶推美元優利定存，尤其搭上雙 11 商機，有業者推出快閃 11% 高利。

台北富邦銀行表示，聯準會主席鮑爾表示目前考慮停止升息為時過早，終點利率可能再調升，屆時美國的政策利率可能上看 5%。美國實質利率走升，使美元於 2023 年保持偏強區間波動的可能性高。

台北富邦銀行近一步指出，但歐元區同樣受通膨高漲所困擾，歐洲央行可能於 12 月升息 3 碼以壓制通膨，歐元區的升息預期或使美元指數短線承壓，美元漲多拉回為佈局美元的良機。

多家銀行紛紛推出美元高利專案，像是花旗銀行財富管理 4.28%、遠東銀行「Thank U 美利 much 美元優利定存」專案 4.5%、渣打銀行「美利四射美金活存加碼專案」4.08%、台北富邦銀行至年底前也推出「奈米存美元活存最高 2.5%」專案，並且預計 11 月中旬推出 3、6、12 個月的美元優利定存。

但是搭上雙 11 商機，北富銀將於 11 月 11 日上午 11:11，推出「1111 美元快閃 11%」活動，活動採限時搶碼方式，提供限量 5000 組，提供一個月定存年息 11% 優惠。

聯邦銀行也推出 11 月快閃美元高利定存專案，只要開立聯邦銀數位帳戶「New New Bank」不分新舊戶都可以只存 100 美元就享有 1 個月期美元高利定存年利率 8% 的優惠，單筆承作金額最高 2000 美元。