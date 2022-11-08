〈台幣〉31字頭閃現 連3升收32.062元 攀近3周新高

美元指數持續走跌，台北股匯今 (8) 日再度上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率盤中強升近 1 角，突破 32 元關卡，最高來到 31.99 元，但終場升幅收斂，小升 2 分，以 32.062 元作收， 為連 3 升，並寫下近 3 周以來新高，台北及元太外匯市場成交金額合計為 12.445 億美元。

新台幣兌美元匯率延續前一天強勢表現，早盤拋匯力道強勁，推升匯價最高來到 31.99 元，升值 9.2 分，為近 3 周以來首見 31 字頭，但尾盤升幅幾乎回吐，終場收 32.062 元，升 2 分，台北外匯市場成交金額 8.53 億美元，元太外匯市場成交值 3.915 億美元。

台股今日開高走高，權王台積電領軍電子股上攻，大盤一度逼近 13400 點關卡，航運股也獲得買盤青睞，加權指數終場上漲 124 點，收在 13347 點，續寫 1 個月新高，成交值進一步放大至 2227 億元。外資繼昨天買超 92 億元後，今天再加碼 90.88 億元，為連 2 買。

美元指數今天下跌 0.69%，觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，韓元勁揚 1.18%，歐元強升 0.72%，日元也有 0.52% 的升幅，新加坡幣升值 0.36%，新台幣小升 0.06%， 人民幣則貶值 0.26%。

市場聚焦本周稍晚公布的美國消費者物價指數 (CPI)，分析師認為，若 CPI 確實強於預期，美國終點利率將會上升，最終對美元造成影響。