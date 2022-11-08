電視用LCD面板價格觸底 55吋16個月來首度上揚

《日本經濟新聞》報導，電視用 LCD 面板價格已經觸底，10 月的指標性產品大宗採購價格較前月上漲 1%，是近 16 個月來首度上揚，反映面板製造商實施生產調整，整體供應鏈過多的存貨數量也正逐漸減少。

面板的大宗採購價格由賣方，即台灣、中國、南韓等面板製造商，和買方的各國電視機製造商們，每個月討論決定。

大型電視使用的 TFT 55 吋 Open Cell，10 月價格落在每片 83 美元前後，較 9 月高出 1 美元或 1%，是 2021 年 6 月以來的首度上漲，和去年同期相比則便宜 67 美元 (45%)。

小型電視用的 TFT 32 吋 Open Cell，10 月價格約為每片 27 美元，較 9 月高出 1 美元或 4%。TFT 32 吋面板價格至 9 月為止已連續下滑 6 個月。

與 COVID-19 疫情相關的「宅經濟」需求告一段落後，面板價格持續下滑，存貨量也隨之攀升。這促使亞洲的面板廠商從 5 月下半開始調整生產。

根據 DSCC，電視用 LCD 面板製造商的產能利用率在 9 和 10 月預估均落在 64%，和 1 到 5 月期間的約 90% 相比大幅下滑。

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪日前在法說會後的線上記者會表示，因客戶實施存貨調整，第三季產能利用率降至 50% 左右。

根據 DSCC，目前市場上的電視用 LCD 面板多餘存貨量，在 9 月底時達到 3.1 周份，比 6 月底時的 5.5 周份大幅減少，預料到 12 月底時將降至 1.3 周份。

DSCC 亞洲代表田村喜男表示，過度下跌的面板價格有修正必要，而 12 月之後的情形還難以預測。

根據集邦 TrendForce，Q3 的全球電視出貨量年減 2.1% 達 5139 萬台，預料 Q4 也將遜於去年同期，也預測 2022 全年的全球電視出貨量將比去年少 3.8% 至 2 億 200 萬台。