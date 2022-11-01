三星目標明年擴大MicroLED電視陣容 供應鏈營運添動能

三星近期釋出 MicroLED 最新布局，投資者關係部資深副總 Ben Suh 表示，明年目標將增加 MicroLED 電視銷量，並持續擴大產品陣容，提供差異化體驗，在三星衝刺下，台廠包含錼創 (6854-TW) 等供應商營運看增。

Ben Suh 指出，明年電視市場充斥各總體經濟風險，不過，超大尺寸、高端電視需求將持續成長，三星也將持續專注高階市場銷售策略，特別是 Neo QLED，同時推出更多 OLED 電視產品，強化 OLED 產品線競爭力。

另外，Ben Suh 表示，明年將開始啟動 MicroLED 電視銷售，MicroLED 也會導入至許多尺寸機型。整體而言，明年將專注超高階電視、98 吋這類超大尺吋電視的市場開拓。

南韓媒體 The Elec 報導，三星已在今年第三季開始生產 89 吋 Micro LED 電視，並採用低溫多晶矽 (LTPS) 薄膜電晶體 (TFT)，以支援 4K 解析度，不過， 101 吋、114 吋 Micro LED 電視尚未開始生產。

儘管如此，觀察三星電話會議得知，三星並未因市況而放棄 MicroLED 等技術布局，反而進一步拓展高階市場，可預期 101 吋、114 吋 MicroLED 電視可望在明年亮相。

據悉，三星 MicroLED 電視中的 LTPS TFT 將由友達 (2409-TW) 提供，另外三種尺寸電視都採用錼創 34×58 微米的 LED 晶片，隨著三星明年將擴大 MicroLED 產品陣容並提高銷量，錼創營運可望因此增添動能。

錼創也看好明年營運，有信心未來每年營收都會倍數成長，預計明年底前可望單月轉盈，未來幾年營收都將倍數成長。