日本9月國內電視出貨量回溫 年增5%逾37萬台

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周五 (21 日) 公布，9 月日本國內薄型電視出貨台數年增 5.2% 至 37 萬 3,000 台，在相隔 2 個月之後再度超越去年同期。占大宗的 50 吋以上薄型電視出貨量年增 14.7% 至 15 萬 3,000 台，30 到 39 吋出貨量年增 6.5% 至 6 萬 8,000 台。

自今年 7 月以來，由於中國上海封城所導致的電視供給量下滑現象出現改善，對出貨帶來支撐。以尺寸區分來看，50 吋以上電視廣受歡迎、占 9 月整體出貨比率的 4 成以上。

日本消費者在家中利用大尺寸電視欣賞網路串流影音的需求增加。根據 JEITA，70 吋以上的大型機種，出貨情形也相當良好。

各家廠商的電視機銷售重點，都放在大尺寸、高畫質的機種上頭，全新機種的價格普遍上揚。

9 月日本國內的映象機器出貨金額年增 7% 至 484 億日元 (約新台幣 103 億元)，連續 3 個月優於去年同期。

今後出貨台數展望，預料去年同期比將會持平。JEITA 表示，雖然供給狀況改善，但是在日元貶值和原物料飆漲所造成的電視機價格上揚影響之下，導致消費者們看緊荷包。另外，與新冠肺炎疫情有關的防疫規定鬆綁，使得日本消費者在旅遊方面的消費增加，而和家電產品有關的消費有出現萎縮疑慮。