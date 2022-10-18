為解決台積電子公司員工住居需求 日本熊本釋出公有地

據日本《熊本日日新聞》周二 (18 日) 報導，台積電 (2330-TW) 子公司 JASM 的工廠落腳日本九州熊本縣菊陽町，熊本市周二宣布，決定出售鄰近市營楠集合住宅約 5,300 平方公尺的土地，給民間企業興建住宅，但僅限 JASM 和附近半導體企業員工居住。

日媒報導，熊本市將公開徵求廠商提供企劃書，經審查之後，選出承購對象；承購者必須在 2023 年 7 月之前蓋好供家庭居住的集合住宅，

菊陽町和鄰近地區，由於 JASM 等半導體相關企業進駐，住宅需求正不斷增加，而熊本市考量到來自台灣、和其他地區的人口移入，也正設法解決住居問題。這回熊本市打算釋出的土地，距離 JASM 新工廠約 10 公里，將充實當地的生活機能和教育環境。

在熊本市營楠集合住宅當中，有 3 棟、共 120 戶因為老朽在去 (2021) 年 4 月拆除，現狀是一片空地。未來該土地售出之後，承購者必須蓋 40 戶以上 3LDK 格局的租賃集合住宅、還有至少 55 個停車格；完工後前 3 年，原則上只能提供給 JASM 或半導體相關企業的員工居住。

熊本市在周二發布公告、公開徵求廠商提供企劃書，預計在 12 月下旬簽約。土地參考售價為 2 億 3500 萬日元 (約新台幣 5000 萬元)。

預料當地的外國籍學童人數將出現增加，熊本市教育委員會也考慮於近日內、要將熊本市立楠國小定位為「日本語指導中心學校」。

熊本市產業部長西山茂宏表示「透過住居環境的整備，可為台積電等相關企業的順利進駐作出貢獻。對熊本市而言，也可期待人口和稅收的增加、創造繁盛。