德國布萊梅港嚴重壅塞 特斯拉、BMW進口車卡關難運出

CNBC 報導，因缺乏卡車司機將貨櫃運出港口，大量進口汽車正滯留在德國西北部的布萊梅港 (Bremerhaven)，導致特斯拉、Stellantis、BMW 和 Volvo 在內等汽車難以進入歐洲，這個全球最大的汽車中轉樞紐正陷入塞港困境。

愷瑞國際物流 (Crane Worldwide Logistics) 海運品歐非中東區經理 Andreas Braun 表示，延誤情況非常嚴重，從美國和墨西哥進口汽車的時間必須以月來計算，舉例來說，BMW 汽車已延誤了三個月，車輛被迫放在空地安裝額外零件，像是 iDrive 觸控面板。

貿易情報公司 VesselsValue 向 CNBC 表示，布萊梅港已告知營運商，目前嚴重缺乏貨櫃卡車司機，也沒有充足人手可自滾裝船上移動進口車輛。

布萊梅港是歐洲第四大貨櫃港口，年吞吐量超過 500 萬 20 呎標準貨櫃 (TEU)，每年可運送超過 170 萬輛汽車。

VesselsValue 車輛運輸船和滾裝船主管 Dan Nash 表示，目前沒有足夠的汽車運輸船，這種情況導致航運公司 Wallenius Wilhelmsen 拒絕接受 10 月和 11 月的美國進口訂艙單，若等待時間進一步拉長，12 月也可能拒接訂單。

Nash 說，這種挑戰導致特斯拉上海超級工廠的車輛難以進入歐洲，日本、南韓和中國進口輕型汽車也受到影響。

除了主要港口陷入人力短缺困境之外，船舶運力吃緊也加劇延誤情況。VesselsValue 數據顯示，與 2019 年 12 月相比，目前全球船隊缺少約 13 艘船的運力，且預估延誤情況將持續到 2024 年，直到開始交付新船為止。

雖然海運運費已從疫情高峰期下滑，但 Nash 認為，當前的塞港問題可能使費率維持在高點，且隨著中國對電動車的需求不斷成長，未來恐對供需兩端帶來更多壓力。