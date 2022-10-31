確保電動車電原料 傳特斯拉協商入股嘉能可

有消息指出，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 考慮入股瑞士礦業巨頭嘉能可 (Glencore)，並進行了協商，表明全球汽車製造商正積極尋求與採礦業、原物料供應商建立合作，以確保產出電動車所需的原物料。

知情人士透露，特斯拉自去年便開始與嘉能可商討收購 10% 至 20% 股權的可能性。隨後在今年 3 月，嘉能可執行長 Gary Nagle 參觀特斯拉位於加州弗里蒙特工廠時，也再度討論了相關的議題但是沒有達成共識。

知情人士稱，特斯拉擔憂嘉能可規模龐大的煤炭開採業務是否符合該汽車製造商的環保目標，並且不願只持有少數的股權。

馬斯克在今年 4 月曾在推特上表示，由於鋰價飆漲，特斯拉可能直接大規模跨足鋰礦開採和精煉業務。「鋰價已飆升至瘋狂的水準，鋰元素本身沒有短缺問題，因為地球上無處不在，但提取 / 精煉的速度很慢。」

鋰對電動車電池很有價值，因其是最輕的金屬，又是密度最小的固體元素，意味著用鋰製成的電池具有很高的功率重量比，對提高運輸性能非常重要。

嘉能可是全球最大的鈷生產商，在剛果、澳洲和加拿大都擁有礦派。在 2 年前，特斯拉與嘉能可曾簽訂了鈷採購協議，為上海廠和柏林廠供貨。

嘉能可生產也包含鈷、鎳、銅等金屬，同時也全球最大電池回收商之一。目前該公司尚未開採鋰礦，但近期已開啟了相關的交易。

目前，嘉能可已經與南韓電池製造商 SK Innovation、三星 SDI 以及汽車製造商 BMW 和通用汽車 (GM-US) 簽訂了鈷採購協議。