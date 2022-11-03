鴻海攜沙國公共投資基金合資國家電動車品牌 進軍中東市場

鴻海 (2317-TW) 今 (3) 日晚間宣布，攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund, PIF) 合資首個沙國國家電動車品牌 CEER，將在沙國生產電動車，包括轎車和休旅車，預計 2025 年開賣，鎖定沙國和中東、北非地區市場。

Ceer 將提供一系列電動車的設計、製造和銷售服務，並運用 BMW 授權的零部件技術進行車輛開發，鴻海也將開發車輛的電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務，每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。

Ceer 是 PIF 透過投資有前景的產業，以實現沙國 GDP 增長多元化戰略的一部分，預計將吸引超過 1.5 億美元的外國直接投資，創造多達 3 萬個直接和間接就業機會，預計到 2034 年將為沙國的 GDP 貢獻 80 億美元。

沙烏地阿拉伯總理兼公共投資基金 (PIF) 主席穆罕默德 (Mohammad bin Salman bin Abdulaziz) 表示，沙烏地阿拉伯不僅要打造一個新的汽車品牌，正在點燃一個新的產業和生態系統，吸引國際和在地投資，並為當地人才創造民間就業機會。

鴻海董事長劉揚偉表示，將利用鴻海的科技專長來支持 Ceer 的願景，打造一系列具備智能網關、通訊娛樂和自動輔助駕駛功能且備受歡迎的電動車。透過 Ceer，鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成為市場主流的產品。