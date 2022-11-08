杜絕大胃王！星鏈新政策改「無硬性數據上限」

實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空公司 SpaceX ，對其星鏈網路服務增加限制，降低高階用戶消耗的數據量。

SpaceX 的數據新政策規定， 每個月使用 1TB 數據以上的顧客在高峰時段 (其定義為上午 7 點至晚上 11 點) 將被減速。

雖然 SpaceX 仍承諾提供用戶「無限數據」，但目前服務分為「基本」和「優先」方案，最初用戶會直接享有最快網速的「優先連結」，但在使用量達新規定 1TB 後就會轉為「基本連結」。

SpaceX 在其官網上說：「在網路擁塞時，與優先連結相比，使用基本連結的用戶可能會感覺被降速和性能下降，這可能會導致無法使用某些第三方服務或 app，寬頻密集型的 app 最可能受影響，例如串流影視服務。」

星鏈團隊表示，這變化是因為「少數用戶消耗異常大量的數據」。該公司表示，有低於 10% 的用戶每月數據用量超過 1TB。

這是星鏈服務的一大轉變，因為星鏈服務先前主打「沒有數據上限」，現在已改口號為「沒有硬性數據上限」，並指出新政策。

星鏈的優先系統適用於美國和加拿大的居民，月費 110 美元，以及其商業和海運客戶，月費分別為 500 美元和 5000 美元。

星鏈新服務方案也為 SpaceX 開闢新營收來源，因為用量超過 1TB 的用戶若想持續享用「優先連結」，可以選擇付費購買超額數據，住宅用戶每 1GB 超額數據費 0.25 美元，而商務用戶每 1GB 收費 1 美元。

SpaceX 強調，星鏈資源有限，但可靠發射更多衛星持續增長。SpaceX 迄今已發射約 3500 顆星鏈衛星上軌道。截至 6 月，星鏈擁有約 50 萬名訂閱戶，仍不斷擴大版圖，向住宅、商業、房車、海事和航空客戶銷售服務。