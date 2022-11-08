投資人關注的美國期中選舉今晚登場!迪士尼、西方石油將發布季報

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 03 分)：

■道瓊指數：下跌 47 點，跌幅 -0.14% 至 32791。

■那斯達克 100 指數：下跌 41.75，跌幅 -0.38% 至 10972.50。

■標普 500 指數：下跌 11.25，跌幅 -0.29% 至 3804.00。

【今日總經數據】今晚六點歐元區將公布 9 月零售銷售，目前市場預期年增率將自 - 2% 些微上升至 - 1.3%。

二、美股盤前關注重點：美國期中選舉

本次期中選舉將關乎到總統拜登在未來推行的政策是否可順利推行，今年以來先是烏俄戰爭，接著全球通膨高漲，各國央行緊縮貨幣政策導致經濟面臨下行風險。

目前就路透的調查顯示，美國人民對拜登支持度調查已下降到 39%，不滿意則來到 57%，無疑增加此次期中選舉共和黨獲勝的機率；此次期中選舉，參議院將有 35 席將要改選，眾議院則是全部 435 席皆要改選，另外州長則有 36 個州要改選。

目前市場預期此次的眾議院改選，共和黨可輕鬆拿下。而參議院方面，目前參議院 100 個席次中民主黨佔 48 席 + 2 席加入民主黨的兩席無黨籍議員，共和黨則有 50 席；處於勢均力敵的狀態。而此次的 35 席參議院改選，民主黨則佔 14 席，共和黨則佔 21 席。也就是說此次期中選舉，共和黨若要拿下參議院則要至少要拿下 22 席；若此次期中選舉，參、眾兩院都讓共和黨拿下，將會讓接下來兩年拜登的執政更加困難。(延伸推薦知識：美國期中大選結果對市場的影響分析)

另外，今晚迪士尼、西方石油將發布季報，迪士尼主要的獲利來源為迪士尼主題公園以及影視媒體服務，上月底上海疫情再起，上海迪士尼緊急宣布封園，雖核酸檢測為陰性的遊客皆已回家，今日再發布上海迪士尼度假區暫時關閉通知。迪士尼影視媒體方面，上月底串流媒體龍頭 Netflix 公布季報，全球付費用戶數優於預期，顯示雖然疫情趨緩，但人們對娛樂的需求仍在。目前市場預期迪士尼第四季季度營收為 21.44B (YOY+15.7%)，EPS 預估為 0.56 美元 (YOY +51.4%)。

西方石油為今年以來股神巴菲特不斷加持的個股，截至 Q3 巴菲特所屬的波克夏海瑟威已持有 20.8% 的西方石油，且已於 8 月獲得主管機關放行，允許持有西方石油持股比至 50%；目前市場預期第三季度西方石油季度收入將為 9.05B，EPS 預估為 2.45 美元 (YOY +181.6%)。

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