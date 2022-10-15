烏俄和平4建議遭批滾蛋 馬斯克不再無償提供烏克蘭使用星鏈

太空公司 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (14 日) 表示，SpaceX 不能「無限期」資助烏克蘭使用星鏈。先前報導稱 SpaceX 已要求美國國防部支付費用。

戰爭時期通訊至關重要，SpaceX 贊助遭俄入侵的烏克蘭使用星鏈，使其通訊基礎設施即使遭破壞，也能讓軍方保持通訊。

上周馬斯克在推特上表示，SpaceX 這項行動迄今已耗費 8000 萬美元，到年底前的花費將超過 1 億美元。

馬斯克周五表示，SpaceX 沒有打算追討過去的費用，但不能無限期為現有系統提供資金，也不能再發送數千個以上的高數據終端。

此前《CNN》報導，SpaceX 向美政府表示，不能再為烏克蘭的星鏈服務提供資金，並要求美政府為這些終端付費。根據報導，SpaceX 致國防部的信中估計，烏克蘭未來 12 個月使用星鏈的成本恐接近 4 億美元。

馬斯克周五另一篇推特發文似乎印證 SpaceX 正撤離烏克蘭，且回覆一篇推特發文，該文提到烏克蘭大使本月稍早對馬斯克說「滾蛋！」，馬斯克回覆：「我們只是聽從他的建議。」

馬斯克本月 3 日在推特上發起民調，提出 4 點「烏俄和平」建議，認為烏克蘭可以在聯合國監督下，於俄羅斯佔領區發起公投，且承認克里米亞是俄羅斯的，畢竟，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝，因為俄羅斯人口比較多。此言論惹怒烏克蘭民眾，連周邊立陶宛等國家也發出抗議聲音。

SpaceX 發言人沒有立即回應媒體置評請求。