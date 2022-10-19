機構預測 SpaceX 2025年前將星鏈分拆上市

機構預測 SpaceX 2025年前將星鏈分拆上市 (圖：AFP)
機構預測 SpaceX 2025年前將星鏈分拆上市 (圖：AFP)

市場研究機構 CCS Insight 預測，SpaceX 執行長馬斯克最快 2025 年前就會把星鏈 (Starlink) 分拆出去，進行首次公開募股 (IPO)。

CCS Insight 周二 (18 日) 發布其對科技產業的年度預測報告。該機構認為，隨著星鏈的收入越來越具可預測性，且用戶數持續成長，馬斯克可能將星鏈分拆上市，籌集更多資金，並擴大衛星群，以滿足需求。

CCS Insight 研究主管 Ben Wood 說：「我們認為這完全是合理的，星鏈需要大量投資挹注。」他並稱，IPO 將有助於推動對 SpaceX 的投資，助其海外擴張，並使星鏈成為衛星寬頻市場要角。

事實上，近年 SpaceX 內部對星鏈 IPO 的討論聲浪日益高漲，馬斯克曾經表示，等到星鏈業務具有良好可預測性時，才會分拆上市，推測可能要 2025 年或是更久。

星鏈最近因為俄烏戰爭的關係備受全球關注，SpaceX 持續向烏克蘭贊助星鏈終端機，以便烏國在通訊基礎設施遭到破壞時，能夠繼續維持國家通訊。

馬斯克上周五表示，考量到成本問題，SpaceX 不能無限期為烏克蘭的星鏈終端機提供資金，隔日又改口，稱 SpaceX 可繼續向烏克蘭贊助星鏈網路服務。

馬斯克推文表示，向烏克蘭提供星鏈使 SpaceX 每月損失約達 2,000 萬美元。

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