前Fed官員：即使連4次升息3碼 仍無法鬆動強勁就業市場

前紐約聯邦準備銀行總裁 Bill Dudley 表示，即使美聯準會 (Fed) 已經連續四次升息 3 碼 (75 個基點)，在鬆動吃緊的美國勞動力市場方面仍然沒有取得任何成果。

Dudley 在一場會議上表示，上週五公布的就業報告顯示，美國 10 月份非農就業人數增加 261,000 人，遠高於市場預期，失業率略有上升至 3.7%，顯示出與鬆動就業市場的立場並不相符。

Dudley 指出，Fed 還有很多工作要做，不幸的是，這會給全球其他地區帶來很多痛苦，因為隨著 Fed 收緊貨幣政策，美元升值，將給其他新興市場經濟體帶來了更多壓力，尤其是那些已經承擔了大量美元債務的國家。

Dudley 說道：「Fed 對這一切的反應是，真的很抱歉，我們給你們造成了痛苦，但我們必須解決我們的核心問題，就是讓通膨降至 2%。」

他也指出，鮑爾想要做的是，在今日下足夠的猛藥，使通膨預期不會根深蒂固，以後就不必做出更激進的行動。Fed 開始收緊貨幣政策時起步太慢，在近期的 4 次大幅升息行動中可以很明顯看出。

Dudley 也說：「收緊貨幣政策到足以減緩經濟成長並壓低通膨的這項任務，才剛開始而已，Fed 在鬆動勞動力市場方面實際上還沒有取得任何成果。」