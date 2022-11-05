共和黨在期中選舉勝算提高 美國科技業未來估三好兩壞

美國總統拜登上任兩年來，大型科技公司受到白宮、國會和監管機關的檢視，但迄今並未遭遇重大的立法變化。隨著期中選舉 11 月 8 日將登場，共和黨拿下參眾兩院之一或全拿的勝率提高，科技業未來的日子可能比較好過。

拜登政府打壓科技業的立法行動迄今沒有具體結果，沒有隱私法規、沒有修正美國通訊法的「230 條款」(被視為網路言論自由保護傘)，也沒有反壟斷新法。

科技業甚至在拜登執政時期靠「晶片和科學法案」獲得巨大的勝利，新建半導體廠將能獲得巨額聯邦補助款。

目前政界預估，共和黨很可能掌握眾議院過半席次，參議院勝率則為五五波。

「拜登期中考」11 月 8 日登場，共和黨不僅有機會重掌眾院，拿下參院的機率也提高。(圖: AFP)

針對共和黨拿下眾院、甚至參眾兩院的可能性，Cowen 華盛頓研究集團的分析師 Paul Gallant 從多個面向，對科技業的未來做出以下預測：

1. 半導體業出現更多「雜音」

雖然拜登政府已對中國實施嚴格的半導體出口管制，但一些主張對中強硬的人士可能希望更近一步，例如增加更多管制，或把更多企業納入「實體清單」(限制他們在美國經商)。

Gallant 預測，一個可能的做法是把反中條款加入年度國防預算法案中。

2.TikTok 面臨更多審查

Gallant 認為，共和黨在期中選舉的勝利，將鼓勵中國鷹派份子推動針對 TikTok 的法律。他說，共和黨可能不會尋求直接禁用，而是強制 TikTok 分拆，後者存在著中國拒絕並迫使美國禁止 TikTok 的可能性。

如果美國下令禁用 TikTok，將有利於 Meta(META-US) 的 Facebook 和 Alphabet(GOOGL-US) 的 YouTube，找回更多之前流向 TikTok 的數位媒體廣告投資。

3. 網路平台的勝利

共和黨相信，Facebook 和 Google 等社群媒體公司立場偏反保守主義，但 Gallant 認為，共和黨還不至於在 2024 年總統大選之前，就推動新的反壟斷法。這有利於近年面臨最大政府監管風險的蘋果 (AAPL-US)、Google 和亞馬遜 (AMZN-US)。

4. 電信業得利

參議院尚未通過拜登提名的聯邦通訊委員會 (FCC) 委員人選 Gigi Sohn，如果她的人事案無法在選後順利過關，在共和黨拿下參眾兩院的情況下，Gallant 認為她可能不會成為 FCC 委員，如此一來，FCC 將變成民主黨、共和黨各占兩席的局面。

Gallant 表示，FCC 兩黨委員勢均力敵，可能為更多電信併購案開啟大門，包括 Direct TV(DTV-US) 和 Dish(DISH-US) 潛在併購，或是有線電信產業進一步整併。

5. 零工經濟業者歡呼

Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US)、DoorDash(DASH-US) 等依賴零工的企業，原本因為美國勞工部提議把零工視為雇員而非外包人員的法條，而面臨一些風險。

Gallant 表示，就算新提案順利通過 (時間預估為 2023 年第 2 季)，但只要共和黨掌握重要的監管委員會，他們將向勞工部施壓，降低勞工部對這些企業提起訴訟的機率。