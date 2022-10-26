美國期中選舉剩兩周 拜登支持率跌破4成 白宮憂民主黨恐失守參眾兩院

拜登民調支持率跌破4成 白宮擔心民主黨參眾兩院都失守 (圖:AFP)
拜登民調支持率跌破4成 白宮擔心民主黨參眾兩院都失守 (圖:AFP)

美國 11 月 8 日期中選舉兩周後就要登場，最新民調顯示，美國總統拜登的民調支持率跌破 40%。路透報導，白宮原本對 11 月 8 日期中選舉的樂觀情緒正再減退，現在擔心，民主黨不只失去眾議院多數席次，連參議院的優勢可能也不保。

路透 / Ipsos 周二完成的民調顯示，拜登支持率為 39%，比前一周下降 1 個百分點，逼近拜登執政以來的最低點 (今年 5 月和 6 月曾低至 36%)。這增強了共和黨不只可能贏得眾議院，也可能拿下參議院的看法。

該份民調顯示，三分之一受訪者認為經濟是美國面臨最大的問題，比率遠高於墮胎權和犯罪。

近期其他民調也顯示，一些民主黨參議員從原本的勝券在握，變成難分勝負。這凸顯在高通膨持續的情況下，選情從遠本的五五波變得朝共和黨有利的方向發展。

一名白宮內部知情人士透露，民主黨如今評估，保住參議院控制權的機率為 50%。

眾議院方面，FiveThirtyEight 等機構的調查顯示，現在幾乎確定共和黨能拿下多數席次。

拜登和一些民主黨人 5 月曾預測，民主黨能在參眾兩院增加席次，但拜登上周坦言，選情愈來愈緊繃。

對拜登政府來說，失去其中任何一院的優勢，都會大幅改變他剩餘兩年任期的布局。共和黨預料將杯葛一些拜登的優先施政方針，包括墮胎、治安和帶薪探親假，同時以債務上限為武器，推動限制移民和削減財政支出的政策。

共和黨也可能推動對拜登小兒子杭特 (Hunter Biden) 私人生活的調查。現任和前任顧問透露，白宮正在為了可能的施政阻礙或調查做準備。

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