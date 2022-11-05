美股重點新聞摘要2022年11月05日

今日操盤前瞻

美股財報：波克夏 (BRKB)

Fed 金融穩定報告：美國房價有大跌風險 美國公債流動性低迷

美國聯準會 (Fed) 周五 (4 日) 公布的「金融穩定報告」指出，美國經濟面臨最大的短期風險是高而持久通膨，並提出其他潛在風險，包括美國房價有大幅下跌風險，且美國公債市場最近幾個月流動性低迷，此刻交易美債的「摩擦」正在升高。閱讀全文...

桑默斯：美國經濟仍強 就算終點利率破 6% 也不驚訝

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 認為，在美國經濟依然強勁的情況下，聯準會 (Fed) 可能需要把利率升到 6% 以上，才能控制通膨。閱讀全文...

推特開始裁員後 推特廣告收入大幅下滑

推特週五 (4 日) 起開始裁員之際，推特新老闆馬斯克推文表示，由於廣告商暫停在推特平台上的付費廣告支出，推特收入大幅下滑，但他並未提供詳細數據。閱讀全文...

波士頓 Fed 總裁放鴿：政策進入新階段 可能小幅升息

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）周五（4 日）表示，儘管自己支持推進升息降低通膨，但貨幣政策正進入一個新階段可能需要小幅升息，同時官員要清楚需要多高的利率來控制通膨。不過她也不排除繼續升息 3 碼（75 個基點）的可能。閱讀全文...