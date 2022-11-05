美聯航也撤推特廣告 微軟、HBO等大客戶密切觀望

全球首富馬斯克接管推特 (TWTR-US) 後，聯合航空也在周五 (4 日) 加入其他企業的行列，暫停在推特投放廣告，其他幾位大客戶如微軟、Verizon 和 HBO 也在觀望情勢，決定是否要繼續在推特下廣告。

彭博引述知情人士報導，微軟、Verizon 和全美第二大有線電視業者 Charter Communications 是採取觀望態度的幾家企業之一， 三者目前還沒針對是否繼續使用推特廣告服務做出決定。

繼輝瑞、通用磨坊 (General Mills) 和福斯汽車 (Volkswagen AG) 旗下 Audi 等公司之後，聯合航空稍早成為最新一家暫停在推特投放廣告的大型企業。其他同業如美國航空和達美航空沒有立即回應置評請求，西南航空沒有跟進，但表示將密切關注情勢發展。

身為推特最大廣告客戶之一的 HBO 也在評估對推特的廣告支出，但目前還沒確定後續動向。DNA 定序儀製造師 Illumina、廣告巨頭宏盟集團 (Omnicom Group) 也都在觀察馬斯克接管推特後所帶來的潛在影響。

馬斯克周五表示，隨著越來越多廣告商暫停在平台上的支出，廣告收入出現大幅下滑，但未提供詳細數據。

馬斯克上周入主推特後開始推動一系列改革，除了解僱多位高層，還宣布要裁掉約半數人力，外界擔憂此舉恐削弱推特阻絕有害內容或處理資安危機的能力，廣告商必須在龐大壓力下做出抉擇。

一位知情人士透露，馬斯克在本周的電話會議中向廣告客戶保證，不會減少品牌安全措施，甚至還打算強化對這方面的支持，但一些廣告商想要知道，馬斯克在放寬內容管制的同時，要如何履行對品牌安全的承諾。