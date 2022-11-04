策略師：美經濟衰退可能性增 美元漲勢已經接近尾聲

今年以來美元持續強勢，已飆升至 20 年高點，主要受到美聯準會 (Fed) 積極升息所推動，不過隨著美國經濟衰退可能性增加，法國興業銀行在週四 (3 日) 表示，美元漲勢已經接近尾聲。

美元指數今年以來上漲了 17%，達到 2002 年以來的新高水準。Fed 編制的貿易加權美元指數今年也上漲了近 10%。

法國興業銀行宏觀策略師 Kit Juckes 在一份報告中表示，到目前為止，由於美國經濟表現出色，利率調升的速度得以比其他地方更快。但是，這樣的經濟表現優異驅動因素正在消退，意味著美元漲勢接近尾聲，正進入無趨勢交易階段。

Juckes 表示，在其他經濟體的經濟前景改善之前，美元的波動可能會持續一段時間，隨後將開始回落。

外匯策略師調查報告顯示，美元主導地位可能會延續至 2023 年，且目前離美元轉折點仍有一段距離，55 名受訪者中的 85%(47 位) 認為，美元仍未到達轉折點，即美元仍有上漲空間。

當被問及何時會達到拐點時，25 位策略師認為會在 6 個月內，17 位表示在 3 個月內，3 位表示在 1 年內，只有 1 位估超過 1 年。

不過，前美國聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，即使像部分預言者所預期的那樣，美國通膨在 2023 年上半年觸頂，使 Fed 有理由放慢甚至暫停升息步伐，但美元仍有貨幣順風支撐匯價。