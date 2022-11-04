鉅亨美股雷達：市場關注非農就業數據 星巴克Q3業績勝預期

美股重要看點：

美將公布 10 月失業率、10 月非農就業人數。美國 10 年期公債殖利率來到 4.142%。美股期貨週五 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.54%，標普 500 期貨漲 0.71%，那斯達克 100 期貨漲 0.77%。

美國 10 月非農就業人口增幅可能減緩，市場目前預估新增 20 萬人，低於 9 月 26.3 萬的增幅。失業率預估從 3.5% 上升到 3.6%，仍為將近半世紀以來的低點。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (2 日) 表示將放慢升息速度，但利率將升得更高之後，市場對短期內可能暫停升息的僅存一絲希望破滅，對這波升息循環的終點利率預測也隨之調高，如今預估將在 2023 年 6 月觸及 5.14% 高峰。

觀察各機構對終點利率的最新預測，道明證券 (TD Securities) 已把預測值從原估的 4.75-5.00% 提高至 5.25-5.50%，並預測 12 月 13-14 日開會時，Fed 將改為升息 2 碼 (50 個基點)。

法國巴黎銀行策略師預測，12 月可能再次升息 3 碼，原因是接下來到年底的通膨可能都保持火熱。他們預測，Fed 可能在 12 月之後到明年 2 月之間放慢升息步調。

法巴銀策略師說：「我們對更高的終點利率預測深具信心，聯邦資金利率將在 2023 年 1 月以前達到 5.25%，而且 2023 一整年都保持在該水準。」

知名避險基金「艾略特管理公司」(Elliott Management) 的高層向投資人警告，人類正邁向二次世界大戰以來最糟的金融危機，全球經濟可能落入惡性通膨，更多痛苦將到來。

標普 500 今年初以來已經下跌 19%，債券也暴跌，讓投資人幾乎走投無路。然而，這家由 Paul Singer 和 Jonathan Pollock 領軍的避險基金預測，金融市場跌得還不夠深，股市跌逾 50% 將是「正常」的，儘管他們無法預測何時成真。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月非農就業人口變動 (萬)，前值 26.3

美國 10 月平均每小時工資月增率 (%)，前值 0.3

美國 10 月平均每小時工資年增率 (%)，前值 5

美國 10 月勞動參與率 (%)，前值 62.3

美國 10 月失業率 (%)，前值 3.5

重要個股動態：

即使美國通膨升溫、星巴克 (Starbucks) 漲價因應，北美消費者仍願付更多錢買杯拿鐵，加上中國營收降幅小於預期，這家連鎖咖啡龍頭交出優於市場預期的 2022 會計年度第 4 季銷售，周四 (3 日) 盤後股價應聲上漲。

星巴克第 4 季 (10 月 2 日止) 的美國同店銷售成長 11%，資料顯示每筆訂單金額都增加，而交易量小幅增加，代表來客數穩定，但消費者願意花更多錢。

SBUX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

PayPal (PYPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布第三季獲利和營收高於預期，但第四季營收預期不及分析師預期，盤後一度挫近 10%。

PayPal 預估第四季營收 73.8 億美元，低於 Refinitiv 調查的分析師預期的 73.8 億美元。

然而，有鑑於第三季業績，PayPal 調升全財年 EPS 預期 16 美分，達 4.07 美元至 4.09 美元之間，稱公司正受益於「現行的生產力計畫」，並預估本財年淨增活躍用戶 800 至 1000 萬人。

PYPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士報導，蘋果已停止研發工作以外的人力招募，繼先前削減預算、放慢招聘步伐之後，撙節行動已進一步升級。

根據知情人士說法，停止招聘的範圍通常不包含投入未來設備與長期計畫的團隊，但會影響到公司職能，以及部分標準硬體和軟體工程職位。

不過，在特殊情況下，蘋果一些內部團隊仍然可以繼續招募，該公司也在徵才網站釋出職缺，但招聘流程多半遭到擱置。