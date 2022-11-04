〈財報〉DoorDash 第三季業績亮眼 Dash Pass訂閱創新高 盤後激漲11%以上

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (3 日) 盤後公布第三季財報，訂單量升至歷史新高，在漲價與通膨上升之際，DoorDash 的市場需求仍維持強勁，使其營收打敗華爾街預期，激勵盤後漲逾 11%。

近時確認，DoorDash 周四收高 5.52%，盤後大漲 11.43%，報每股 53.05 美元。

第四季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值)：介於 139 億美元至 142 億美元 vs. 137 億美元

調整後 EBITDA： 8500 萬美元至 1.2 億美元 vs.9100 萬美元

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

淨損：2.95 億美元或每股 77 美分 vs. 59 美分 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)

營收：年增 33% 至 17 億美元 vs. 16.3 億美元 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)

訂單量：年增 27% 至 4.39 億份 vs. 4.34 億份

總訂單價值：上升 30% 至 135.3 億美元 vs. 132 億美元 (FactSet 追蹤數據)

第三季總訂單價值落在先前該公司預期的 130 億美元至 135 億美元範圍的高端。DoorDash 表示，不包括收購歐洲食品配送服務公司 Wolt，第三季訂單價值增長 21% 至 126 億美元。

第三季總訂單量年增 27%，較第一季和第二季年增率 23% 上升，也高於分析師預期。該公司表示，每月活躍用戶較上一季和去年同期均上升，且「Dash Pass」訂閱人數創下史上新高。

即使大眾已恢復外出用餐，但在家享受外賣服務已成生活習慣之一。然而，公司發言人表示，DoorDash 已開始發現，擔憂經濟衰退的消費者傾向減少訂購項目，從而產生影響，儘管如此，就目前而言，一切都很樂觀。

除食品外，雜貨、便利和零售等類別也表現良好。「零售和雜貨合作夥伴關係將成為 DoorDash 的成長動力，這也將創造訂單平均價值上升的機會。」

Third Bridge 分析師 Nicholas Cauley 表示，DoorDash 預期第四季總訂單價值介於 139 億美元至 142 億美元區間，並重申該關鍵產業指標的全年預期。

美國運送公司一直苦於勞動力短缺，但鮮食外送平台 UberEats 的母公司 Uber (UBER-US) 周二表示，活躍司機人數已返回 2019 年 9 月新冠疫情大流行爆發之前的水準。

DoorDash 表示，除了 2021 年第一季，其他時間並未感受到司機人力短缺的衝擊。2021 年第一季美國政府發布第二輪刺激支票，協助大眾對抗疫情。