〈財報〉DoorDash 第三季業績亮眼 Dash Pass訂閱創新高 盤後激漲11%以上

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (3 日) 盤後公布第三季財報，訂單量升至歷史新高，在漲價與通膨上升之際，DoorDash 的市場需求仍維持強勁，使其營收打敗華爾街預期，激勵盤後漲逾 11%。
近時確認，DoorDash 周四收高 5.52%，盤後大漲 11.43%，報每股 53.05 美元。
第四季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值)：介於 139 億美元至 142 億美元 vs. 137 億美元
- 調整後 EBITDA： 8500 萬美元至 1.2 億美元 vs.9100 萬美元
第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 淨損：2.95 億美元或每股 77 美分 vs. 59 美分 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)
- 營收：年增 33% 至 17 億美元 vs. 16.3 億美元 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)
- 訂單量：年增 27% 至 4.39 億份 vs. 4.34 億份
- 總訂單價值：上升 30% 至 135.3 億美元 vs. 132 億美元 (FactSet 追蹤數據)
第三季總訂單價值落在先前該公司預期的 130 億美元至 135 億美元範圍的高端。DoorDash 表示，不包括收購歐洲食品配送服務公司 Wolt，第三季訂單價值增長 21% 至 126 億美元。
第三季總訂單量年增 27%，較第一季和第二季年增率 23% 上升，也高於分析師預期。該公司表示，每月活躍用戶較上一季和去年同期均上升，且「Dash Pass」訂閱人數創下史上新高。
即使大眾已恢復外出用餐，但在家享受外賣服務已成生活習慣之一。然而，公司發言人表示，DoorDash 已開始發現，擔憂經濟衰退的消費者傾向減少訂購項目，從而產生影響，儘管如此，就目前而言，一切都很樂觀。
除食品外，雜貨、便利和零售等類別也表現良好。「零售和雜貨合作夥伴關係將成為 DoorDash 的成長動力，這也將創造訂單平均價值上升的機會。」
Third Bridge 分析師 Nicholas Cauley 表示，DoorDash 預期第四季總訂單價值介於 139 億美元至 142 億美元區間，並重申該關鍵產業指標的全年預期。
美國運送公司一直苦於勞動力短缺，但鮮食外送平台 UberEats 的母公司 Uber (UBER-US) 周二表示，活躍司機人數已返回 2019 年 9 月新冠疫情大流行爆發之前的水準。
DoorDash 表示，除了 2021 年第一季，其他時間並未感受到司機人力短缺的衝擊。2021 年第一季美國政府發布第二輪刺激支票，協助大眾對抗疫情。