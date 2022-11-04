鮑爾鷹派談話後 市場預測Fed終點利率高於5%

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (2 日) 表示將放慢升息速度，但利率將升得更高之後，市場對短期內可能暫停升息的僅存一絲希望破滅，對這波升息循環的終點利率預測也隨之調高，如今預估將在 2023 年 6 月觸及 5.14% 高峰。

Fed 在美東周三下午 2 點宣布再度升息 3 碼 (75 個基點)，將聯邦資金利率升至 3.75-4.00%。周三決議公布前，期貨交易員原本預測利率會在 2023 年 5 月達到 5.02% 高峰，當 2 點決策聲明一公布之後，市場解讀偏鴿派，終點利率的預測值曾一度降到 4.96%。

然而，半小時後鮑爾在記者會中表示，雖然接下來可能放慢升息速度，但利率可能升得更高，升息之路還很長。這令市場突然驚醒，並調升終點利率的預測值。

觀察各機構對終點利率的最新預測，道明證券 (TD Securities) 已把預測值從原估的 4.75-5.00% 提高至 5.25-5.50%，並預測 12 月 13-14 日開會時，Fed 將改為升息 2 碼 (50 個基點)。

道明的策略師說：「決策聲明和會後記者會，都替未來放緩升息步調鋪路，但也強調，終點利率可能比 9 月 (利率預測點狀圖) 更高。」

野村經濟學家也將終點利率預測提高 1 碼，至 5.50-5.75%，並預測 12 月將升息 2 碼。

法國巴黎銀行策略師預測，12 月可能再次升息 3 碼，原因是接下來到年底的通膨可能都保持火熱。他們預測，Fed 可能在 12 月之後到明年 2 月之間放慢升息步調。

法巴銀策略師說：「我們對更高的終點利率預測深具信心，聯邦資金利率將在 2023 年 1 月以前達到 5.25%，而且 2023 一整年都保持在該水準。」

巴克萊策略師則預測，這個升息周期會比原先持續更久，但終點利率一樣將維持在 5.00-5.25%。

美國銀行策略師預測 12 月將升息 2 碼，終點利率將在明年初達到 4.75-5.00%。但美銀表示，如果就業市場動能仍強，央行將需要比目前預期的更強力收緊貨幣政策，他們也將改變對展望的看法。