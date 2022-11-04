盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.02%報146.0元，成交3,996張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.02%，04日09:24報146.0元，成交3,996張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲7.91%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.35%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,261 張
  • 外資買賣超：+559 張
  • 投信買賣超：+1,501 張
  • 自營商買賣超：+201 張
  • 融資增減：+50 張
  • 融券增減：+392 張

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