盤中速報 - 穩懋(3105)急跌-2.35%報125.0元，成交1,727張

穩懋(3105-TW)近5分K跌速2.35%，04日09:24報125.0元，成交1,727張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲10.68%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.32%。櫃買指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,793 張
- 外資買賣超：+3,432 張
- 投信買賣超：+55 張
- 自營商買賣超：+306 張
- 融資增減：-558 張
- 融券增減：-91 張
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