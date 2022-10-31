盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.05%報148.5元，成交5,135張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.05%，31日09:44報148.5元，成交5,135張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲0.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌2.06%。台灣加權指數下跌0.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,350 張
- 外資買賣超：+1,051 張
- 投信買賣超：+1,366 張
- 自營商買賣超：-67 張
- 融資增減：-1,203 張
- 融券增減：-60 張
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AI優化後報酬率
+26.97%
$12,697
原投組報酬率
+18.39%
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投組標的成分
40%
2364
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