盤中速報 - 聚陽(1477)股價大漲至215.0元，漲幅達7.23%

聚陽(1477-TW)04日09:21股價上漲14.5元，報215.0元，漲幅7.23%，成交2,093張。
聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
近5日股價下跌0.5%，台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-257 張
- 外資買賣超：-44 張
- 投信買賣超：-245 張
- 自營商買賣超：+32 張
- 融資增減：+159 張
- 融券增減：-22 張
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