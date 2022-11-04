盤中速報 - 聚陽(1477)股價大漲至215.0元，漲幅達7.23%

聚陽(1477-TW)04日09:21股價上漲14.5元，報215.0元，漲幅7.23%，成交2,093張。

聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。

近5日股價下跌0.5%，台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-257 張
  • 外資買賣超：-44 張
  • 投信買賣超：-245 張
  • 自營商買賣超：+32 張
  • 融資增減：+159 張
  • 融券增減：-22 張

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