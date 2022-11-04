通用磨坊、Audi 和輝瑞暫停推特廣告

繼特斯拉對手通用汽車暫停在推特上投放付費廣告後，外媒週四 (3 日) 報導，通用磨坊、Audi 和輝瑞等多家廠商也加入此行列。

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 上週以 440 億美元收購推特 (TWTR-US) 後，除了高層大換血、執行 50% 裁員計畫、推出藍勾勾認證月費方案，他還喊話要打造世界上最被尊敬的廣告平台，希望擴大推特營收、扭轉虧損。

廣告客戶擔憂，馬斯克將放寬內容審核，導致該平台上的假消息、仇恨言論增加，在此不確定的情況下，通用汽車 10 月 28 日開出第一槍，宣布不再支付推特廣告費，但會持續使用該平台與客戶互動。福特 (F-US) 也宣布，在更好地了解推特未來之前，他們不會在推特投放廣告。

通用磨坊 (GIS-US) 、輝瑞 (PFE-US)、福斯 (VWAGY-US) 旗下 Audi 等多家企業大廠週四也加入此行列。

OREO 餅乾製造商通用磨坊週四表示：「我們將持續關注這一新方向並評估廣告行銷支出。」

Audi 發言人週四證實：「公司目前已暫停在推特投放付費廣告，並將持續評估狀況。」

此前報導指出，多家廣告商對推特內容審核表達擔憂，廣告巨頭 Interpublic(IPG-US) 建議客戶暫停在推特投放廣告，期望能進一步了解推特的信任和安全政策，以及馬斯克領導下的組織能力，之後再考慮是否在推特投放廣告。

除了 Interpublic 外，廣告公司 Havas Media 也建議客戶最好暫停推特廣告。S4 Capital Plc 董事長、廣告大亨 Martin Sorrell 受訪時稱，公司建議客戶對推特持觀望態度，避免陷入不必要的衝突和爭議。