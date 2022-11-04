WSJ：習連任後 老虎環球已暫停投資中國

《華爾街日報》(WSJ) 週四 (3 日) 報導，知名基金經理人科爾曼 (Chase Coleman) 掌舵的避險基金「老虎環球」(Tiger Global) 已暫停投資中國，因為中國領導人習近平自二十大後全面掌權，老虎環球希望重新評估投資中國的風險。

老虎環球早期押注中國三家網際網路公司而聲名大噪，2002 年成功抄底搶購新浪、搜狐和網易而大舉獲利，但近年來隨著美中科技戰、聯準會升息、兩岸動盪局勢和中國動態清零政策，長期重押中國科技股的老虎環球今年「虎落平陽」，累計鉅額虧損。

消息人士向《華爾街日報》透露，老虎高層私下透露，中國國家主席習近平一權獨大、「破格連任」並在領導層中安插忠誠者，可能會加劇地緣政治緊張局勢，同時，該國的新冠清零政策可能會持續下去。

消息人士提到，老虎環球今年以來一直在減持中概股，將其在老虎環球投資組合所佔比例從雙位數降到個位數左右。

消息人士稱，由於希望重新評估投資中國的風險，老虎環球目前已暫停投資中國，不打算抄底中國股票。

老虎環球剩餘的中國持股主要與美團 (03690-HK) 和京東 (09618-HK) 相關，不過這些部位也已減少。

消息人士補充，老虎環球只關注熟悉的少數中國公司，同時將投資重點轉向印度、東南亞的機會。

中國的動態清零政策幾乎重創中國經濟，中國 10 月財新服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 48.4，寫下 6 月以來最低，較 9 月低 0.9 個百分點，連續第二個月處於萎縮區間，並且是 6 月以來最低紀錄，反映疫情多地散發與防控措施的衝擊。