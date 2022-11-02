推特藍勾勾要收費了！馬斯克：每月只要8美元

全球首富馬斯克收購推特成功後，他迅速執行整頓行動，除了裁員計畫外，他週二 (1 日) 宣布推特收費首波變革，將每月向有藍色勾勾身分認證的用戶收取約 8 美元 (約 257 元台幣) 的使用費，以創造推特新的收入來源。

馬斯克週二 (1 日) 推文寫道：「權力歸於民眾！Twitter Blue，每月 8 美元。」並補充說其他國家 / 地區的定價將根據這些市場消費者的購買力進行調整。

馬斯克解釋，那些支付 8 美元的藍勾勾用戶將看到更少的廣告，在回覆、提及和搜尋功能中取得優先權，這對打擊「垃圾及詐騙郵件至關重要」，那些人還可以分享更長的影音和音訊。

推特藍勾勾要收費了！馬斯克：每月只要 8 美元 (圖片：馬斯克推特)

馬斯克抨擊：「推特目前的『領主和農民』系統誰有或沒有藍勾標記是胡說八道。」

推特 (TWTR-US) 去年推出 4.99 美元的 Twitter Blue 訂閱服務，但現在宣布漲價 3 美元至每月 8 美元，相當於價格上漲 60%。

對 Twitter Blue 的收費調整可能只是馬斯克推動推特變革的開始，馬斯克近期已大刀闊斧地砍掉公司前執行長和其他高層，解散董事會到只剩他一人，還安插特斯拉 50 名員工入駐推特，要求這些員工儘速熟悉推特的一切，包括內容審查、資料隱私權等作法，以便重新改造推特。

外媒週二還報導，馬斯克週二已下令執行裁員計畫，波及 50% 推特員工。他還在考慮恢復推特短影音服務 Vine。同時，馬斯克沒有透露 Twitter Blue 的新收費制度何時開始推出。