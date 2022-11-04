物價壓力仍大 美國假期購物季銷售成長估不如去年

全美零售業聯盟 (National Retail Federation, NRF) 表示，因消費者感受的物價壓力仍大，今年的年底購物季的銷售成長力道預估將較去年顯著放緩。

NRF 預測，11 月 1 日至 12 月 21 日這段期間，不含汽車經銷商、加油站和餐廳，全美銷售額估較去年同期成長 6% 至 8%，達到 9426 億至 9604 億美元，成長幅度遠低於去年的 13.5%。

NRF 認為，消費者正在克服必需品漲價帶來的壓力，尤其是收入較低的族群，但他們還是有繼續消費，因此銷售額將較去年成長。

NRF 執行長 Matthew Shay 說：「消費者的行為變得更深思熟慮。但勞動力市場依然強勁，一些消費者正在動用儲蓄來應對物價上漲。」

一些諮詢公司預測，消費者在假期間的花費基本上會和去年相同，但因價格上漲，購買商品數量會減少。

根據德勤 (Deloitte)9 月對近 5000 名消費者進行的調查，消費者計劃在本季花費約 1455 美元，與去年相同，但他們只打算購買約 9 件商品，低於去年的 16 件，代表人們將花費更多錢購買更少商品。

另外，許多產業觀察人士預估，相較於疫情爆發初期，消費者會更頻繁前往實體商店購物。

德勤預測，實體門市支出占比將較去年同期成長 35%，重回 2019 年的水平。另一方面，Adob​​e 預估，假期間美國網路銷售額預期將成長 2.5%，至 2097 億美元，增幅低於去年同期的 8.6%。