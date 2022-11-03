索尼公布PS VR2上市日期 售價1萬8880元

索尼集團子公司索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment，SIE) 周三 (2 日) 宣布，第二代的 VR 頭戴裝置「PlayStation VR2」(PS VR2) 將於 2023 年 2 月 22 日上市。

PS VR2 在日本市場的售價為 7 萬 4980 日元，在美國市場的售價為 549.99 美元，而台灣市場售價則是新台幣 1 萬 8880 元，將於 11 月 15 日開放預購。

SIE 表示，除了推出包含 PS VR2、PS VR2 Sense 控制器和立體聲耳機的標準版，也將推出售價新台幣 2 萬 480 元的《地平線山之呼喚》組合包，還有售價新台幣 1580 元、專為 PS VR2 Sense 控制器所設計的充電座等。

根據索尼網站，PS VR2 Sense 技術具備頭戴裝置回饋、眼動追蹤、3D 音效，以及 PS VR2 Sense 控制器的自適應扳機與觸覺回饋等多項關鍵功能。另外，透過強化的頭戴式控制器追蹤功能和 4000 x 2040 HDR 影像格式 (單眼 2000 x 2040) 的高傳真視覺效果，將能提供給玩家們次世代的遊戲體驗。

VR 頭戴裝置市場的競爭激烈，臉書 (Facebook) 母公司 Meta(META-US) 日前推出全新 VR 頭戴裝置「Quest Pro」，售價 1499 美元起跳，要價不菲，於今 (2022) 年 10 月 25 日出貨。另外，抖音 (TikTok) 母公司字節跳動旗下的北京小鳥看看科技也在今年 10 月 7 日推出全新機種「Pico 4」。