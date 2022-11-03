Fed鷹影重重 新興亞股和亞幣壓力山大

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 態度比預期還要更鷹，導致美股周三 (2 日) 應聲重挫。市場策略師認為，若美國高利率持續更久，可能影響亞洲經濟成長，進而拖累股市和外匯。

經濟成長放緩

Indxx 產品主管 Chandan Kumar GV 表示，Fed 升息之後，亞洲央行可能會採取類似行動，這將推高美元融資成本，亞洲當地市場的借貸成本也將隨之上升，預期在金融狀況收緊的情況下，亞洲經濟成長恐因此放緩。

亞幣承壓

盛寶資本市場 (Saxo Capital Markets) 資深策略師 Charu Chanana 表示，Fed 升息代表美元可能再度走高，使亞幣面臨壓力，尤其是必須同時面對央行政策分歧和國內經濟放緩的人民幣。

此外，容易受科技業影響的貨幣如韓元、新台幣也將遭受更龐大的壓力。經常帳狀況良好的新加坡幣或印尼盾，預估表現將相對穩健。

另外，星展銀行 (DBS Bank) 總經策略師 Chang Wei Liang 說：「雖然鮑爾提出在下次會議放緩升息的可能，但也表示，在勞動力市場依然強勁的情況下，終點利率可能更高。」

Liang 認為，對利率最終升到更高水平的擔憂情緒，將使亞幣兌美元走軟，但 Fed 放慢升息步伐應有助於為貶勢帶來緩衝。

亞洲資產不太可能出現暴跌

馬來亞銀行 (Malayan Banking) 外匯策略師 Yanxi Tan 表示，市場注意力重新集中在更高的終點利率 (Terminal Rates) 和利率維持在限制性水準的時間有多長，這對美元來說是利多，並打壓對亞洲資產在內的風險情緒。

儘管如此，Tan 認為市場早已消化 Fed 終點利率高於原先預期的這件事情，因此整體來看，亞洲資產目前不太可能遭到廣泛拋售。

CMC Markets 分析師 Tina Teng 認為，雖然亞洲市場可能被華爾街的溢出效應影響，但由於 Fed 的決定已在人們普遍預期內，亞洲市場有望回彈，且陸股連兩天大漲也將提振樂觀情緒。

美元延後觸頂

市場分析認為，現在風險在於美元觸頂時間可能延後到 2023 年，除了亞幣之外，這也會反過來干擾澳幣、紐西蘭元、歐元和英鎊的復甦時程。