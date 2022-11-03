穩匯率！菲律賓央行緊跟Fed步調 預告11月中旬將升息3碼

菲律賓央行 (BSP) 周四 (2 日) 在市場開盤前，發簡訊向記者預告，菲國計劃在 11 月 17 日的例行決策會議中升息 3 碼 (75 個基點)，以追上美國聯準會 (Fed) 的緊縮腳步，而且這不會是一次性的升息。

菲律賓這次升息後，將把隔夜附買回利率從 4.25% 提高到 5.00%，是該政策利率 2009 年以來最高水準。

菲國央行總裁 Felipe Medalla 表示，央行認為有必要保持與 Fed 這次升息前相同的利率差距，以實現物價穩定職責，並且「確實減緩 Fed 最新升息對菲律賓披索匯率造成的任何影響」。

Medalla 在周四稍早曾透露，他將在 Fed 決策會議後發表聲明。

菲律賓央行正推行 20 年來最激進的貨幣緊縮，以緩和衝上 13 年高點的通膨率，並讓貶至歷史低點的菲律賓披索趨於穩定。目前央行正承受著捍衛 60 披索兌 1 美元整數關卡的龐大壓力，而 Medalla 早在好幾個禮拜前就透露，將緊跟 Fed 的升息計畫。

菲律賓披索是今年來表現數一數二差的亞洲貨幣，曾在 9 月底觸及 59 批索兌 1 美元，且過去一個多月以來大多保持在這個水準附近。披索周三重貶 0.9% 至 58.47，當地周四早盤報 58.495。

Natixis SA 駐香港資深經濟學家 Trinh Nguyen 說：「菲律賓央行發布了大膽的聲明，希望防範於未然，這將讓披索不至於貶破 60。這樣的鷹派態度能夠支撐貨幣、幫助壓制通膨預期，並且可能引導金融情勢緊縮，也會打壓需求。」

菲律賓 9 月通膨年增率為 6.9%，10 月數據將在本周五公布，央行預估可能升至 7.1-7.9%，經濟學家則預料為 7.1%，創 2009 年 2 月以來最快增速。近期颱風侵擾菲國並傷及農作物，是造成物價壓力增加的因素之一。

菲律賓央行仍預估，通膨率能在 2023 年下半年到 2024 全年期間，回到 2-4% 的目標區間。