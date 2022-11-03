李在鎔接三星董事長 三星電子分拆可能性增加

三星電子董事長李在鎔公布集團願景在即，股票分析師紛紛提出有關治理改革的各大情境。部分專家認為，李在鎔可能會把三星電子 (Samsung Electronics) 或三星物產 (Samsung C&T) 分拆出去，藉此成立控股公司，以鞏固對整個三星集團的控制權。

南韓元大證券研究員 Choi Nam-gon 在周三 (2 日) 發布的報告中表示，投資人認為，李在鎔升任董事長，是李氏家族為了加強對集團控制權的其中一個步驟。由於和三星電子最大股東具有特殊關係的人士，表決權被限制在 15% 以內，李在鎔升任三星董事長之後，成立控股公司的可能性也隨之上升。

事實上，李在鎔目前在三星電子的持股比重僅 1.63%，他利用自己和其他家族成員持有的三星物產 31.63% 股份，間接控制三星生命保險 (Samsung Life Insurance) 和三星電子。

儘管如此，南韓在野黨正在推動的保險法修正案，是李在鎔掌控三星集團的一大變因。若修正法獲得通過，三星生命必須被迫出售三星電子持股，即超過其總資產 3% 的股份，一旦將這 3% 股權的價值計算方式從收購價改為市價，則三星生命和三星火災海上保險 (Samsung Fire & Marine Insurance) 將被迫出售總計 7.07% 的三星電子股份。

若要推動治理結構改革，Choi 認為，相較於讓三星物產成為控股公司，李在鎔更可能將三星電子分拆出去，因為分拆後者只需要花費 10.48 兆韓元，遠低於將三星物產轉為控股公司所需的 68 兆韓元。

另一個方案是把三星物產分拆出去，同時將三星集團分成以三星電子等子公司組成的營運控股公司，以及由三星生命等組成的金融控股公司，這不僅符合產金分離原則，在此情況下，李在鎔也有機會透過對家族成員持有股份進行實物投資，從而取得控股公司股份。

不過，也有觀察人士認為，考量到外部情況，李在鎔不會急於改變集團治理結構。

eBest Investment & Securities 研究員 Lee Seung-woong 認為，關鍵在於如何把三星物產在三星電子的持股比重提高到 30%，同時保持家族持股最大化。但他也稱，三星認為治理改革沒有那麼緊急，因此可能會花更多時間來籌措資金。

三星物產、三星電子和三星生命保險此前要求波士頓諮詢公司 (Boston Consulting Group, BCG) 就 2020 年的治理問題提出解決方案，李在鎔預期會根據 BCG 提出的報告做出最終決定。