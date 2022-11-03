〈財報〉Etsy Q3獲利營收意外亮眼 Q4財測樂觀 激勵盤後漲逾10%

Etsy (ETSY -US) 周三 (2 日) 盤後公布第三季營收和獲利超出預期，且第四季財測樂觀，激勵盤後飆漲 10% 以上。

近時確認，Etsy 周三收低 4.25%，盤後大漲 9.16 美元或 10.46%，報每股 96.70 美元。

Q4 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 調查的分析師預期)

營收：7 億美元至 7.8 億美元 vs. 7.43 億美元

總成交銷售額 (GMS)：36 億美元至 40 億美元 vs. 39 億美元

Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)

調整後 EPS：58 美分 vs. 36 美分

營收：年增 11.7% 至 5.945 億美元 vs. 5.65 億美元

淨損：9.631 億美元 (含商譽減值費用 10.4 億美元)

該商譽減值費用為減記 Etsy 以 16.2 億美元和 2.17 億美元收購時尚轉售 app Depop 和位於巴西的商城 Elo7 之價值。EPS 58 美分為不含商譽減值費用。

Etsy 調漲交易手續費，以提振第三季營收。該公司 4 月宣布，向賣家收取的交易手續費比率自 5% 提升到 6.5%，引起商家強烈反對，期間也罷工一周。

投資者一直在密切關注電商公司對第四季的預測，以此衡量厭惡通膨的消費者在假期購物季的消費意願。最新預警來自電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US)，該公司上周預測第四季營收成長僅 2% 至 8%，遜於華爾街預期。

根據 Adobe 的數據，分析師預估假日購物季將表現平淡，11 月和 12 月的線上銷售額僅較去年同期增長 2.5%。

Etsy 執行長 Josh Silverman 表示：「我們不清楚消費者是否會增減送禮費用，也不清楚他們是否傾向網購或實體店面採買，但好消息是我們的業務並不依賴押注在這些問題上，不像其他電商同業，我們的品牌家族庫存具差異化和可變成本模式。」

「因此我們會盡所能確保 Etsy 賣家度過最好的假期購物季，尤其是在面臨持續的經濟不確定時期。」