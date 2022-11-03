〈財報〉Etsy Q3獲利營收意外亮眼 Q4財測樂觀 激勵盤後漲逾10%

Etsy (ETSY -US) 周三 (2 日) 盤後公布第三季營收和獲利超出預期，且第四季財測樂觀，激勵盤後飆漲 10% 以上。
近時確認，Etsy 周三收低 4.25%，盤後大漲 9.16 美元或 10.46%，報每股 96.70 美元。
Q4 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 營收：7 億美元至 7.8 億美元 vs. 7.43 億美元
- 總成交銷售額 (GMS)：36 億美元至 40 億美元 vs. 39 億美元
Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)
- 調整後 EPS：58 美分 vs. 36 美分
- 營收：年增 11.7% 至 5.945 億美元 vs. 5.65 億美元
- 淨損：9.631 億美元 (含商譽減值費用 10.4 億美元)
該商譽減值費用為減記 Etsy 以 16.2 億美元和 2.17 億美元收購時尚轉售 app Depop 和位於巴西的商城 Elo7 之價值。EPS 58 美分為不含商譽減值費用。
Etsy 調漲交易手續費，以提振第三季營收。該公司 4 月宣布，向賣家收取的交易手續費比率自 5% 提升到 6.5%，引起商家強烈反對，期間也罷工一周。
投資者一直在密切關注電商公司對第四季的預測，以此衡量厭惡通膨的消費者在假期購物季的消費意願。最新預警來自電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US)，該公司上周預測第四季營收成長僅 2% 至 8%，遜於華爾街預期。
根據 Adobe 的數據，分析師預估假日購物季將表現平淡，11 月和 12 月的線上銷售額僅較去年同期增長 2.5%。
Etsy 執行長 Josh Silverman 表示：「我們不清楚消費者是否會增減送禮費用，也不清楚他們是否傾向網購或實體店面採買，但好消息是我們的業務並不依賴押注在這些問題上，不像其他電商同業，我們的品牌家族庫存具差異化和可變成本模式。」
「因此我們會盡所能確保 Etsy 賣家度過最好的假期購物季，尤其是在面臨持續的經濟不確定時期。」