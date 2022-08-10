電商處淡季 富邦媒、網家7月營收均月減逾1成

兩大電商平台富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 今(10) 日公布 7 月合併營收，由於處在電商相對淡季，加上疫情趨緩後實體零售需求轉強，因此均較上月衰退逾 10%，不過，富邦媒仍創同期高、網家創同期第三高，國內電商市場滲透率仍持續成長中。

富邦媒 7 月合併營收 79.37 億元，月減 10.46%、年增 10.65%，創同期新高，累計前 7 月合併營收 560.13 億元，年增 17.2%。

網家 7 月合併營收 33.06 億元，月減 14.36%、年減 16.82%，仍創同期第三高，累計前 7 月合併營收 261.96 億元，年減 3.68%。

富邦媒表示，7 月 momo 網路購物業績年增 11.9%，續創同期新高，占總營業額達 95.2%，其中，以健康休閒、流行精品和美妝保健表現最佳。

同時，隨著疫情趨緩，加上暑期商機挹注，momo 購物觀察到，飯店、美食與旅遊票券等買氣飆升，而父親節檔期也有效帶動按摩椅、運動器材等銷售。

進入 8 月後，momo 購物看準網購普渡採買熱潮，強打相關促銷，緊接著中秋早鳥預購潮也開打，至今銷售年增超過 2 倍，momo 今年加強攜手知名飯店、老字號名店與食品大廠推出多元選擇，力拚再衝出一波買氣。

網家則指出，進入 7 月後，與中信銀和中華電信共同推出跨產業、跨平台、跨會員、跨應用場景和點數跨平台自動累兌的 ALLME 卡，再加上 6 月底上線的慢點付服務，有助吸引更多新客源。

而網家新任執行長暨總經理張瑜珊將於 8 月 16 日正式就任，由於具備工程背景，可望帶領網家啟動快速、專業、開放和創新的轉型動能。

網家期許，接下來除了 3C 主力商品到貨充足和新機效應帶動，也將加強非 3C 商品的選品力及溝通力，並將進行 web 首頁改版、加速優化產品使用體驗。