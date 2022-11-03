壓低成本 馬斯克傳大砍推特一半人力

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克砸 440 億美元收購推特後，知情人士透露，馬斯克計劃將推特人力砍掉一半，以壓低成本。

彭博報導，要求匿名的消息人士說，馬斯克打算周五（4 日）通知受影響員工。並計劃取消「隨處上班」（WFA）方案，要求其餘員工回辦公室上班。

知情人士表示，馬斯克和顧問團隊一直在權衡裁員等政策變化的一系列方案，裁員的細節仍可能有變化。兩名消息人士透露，馬斯克考慮支付受影響員工 60 天遣散費。

知情人士說，上周末，馬斯克裁掉數名擔任董事和副總裁的員工，並要求其他主管列出團隊裁員名單。

《華盛頓郵報》周一也曾報導，消息人士表示，馬斯克的團隊正在擬定首波裁員計畫，目標是裁減四分之一人力。

馬斯克面臨削減成本壓力，他說為此付出太高代價。在市場暴跌之際，他在 4 月同意以每股 54.2 美元價碼併購推特。然後，他花數月時間試圖取消交易，聲稱推特在假帳戶數量方面的陳述令人誤解。

推特隨之告上法院，逼迫馬斯克履行收購案。最終，這項併購案在上月底塵埃落定，馬斯克確定以 440 億元買下推特。

自馬斯克接手、立即開除執行長等高層主管以來，推特員工就一直壟罩在裁員陰影下。馬斯克周一鞏固在推特的控制權，解散整個董事會，並表示將出任推特執行長。