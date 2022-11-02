Fed揭曉會議決策前夕 美元走軟

隨投資人靜待美國聯準會（Fed）利率決策，市場猜測此次決定可能透露未來升息步調將放緩，美元周三（2 日）走軟。

Fed 將於台灣時間周四（3 日）凌晨兩點公布 11 月利率決策，投資人普遍預期 Fed 將連續第四次升息 3 碼（75 個基點），不過對於 12 月的利率決策，仍有升息 3 碼與 2 碼（50 個基點）兩種不同的看法。

支付公司 Caxton 在倫敦的市場情報主管 Michael Brown 說：「今天上午（當地時間）我們看到的是聯邦公開市場委員會（FOMC）揭曉利率決策引起暴風前的寧靜，所有資產類別皆是如此。」

Brown 認為，在利率決策出爐前市場不會有太多波動，但預料 Fed 隨後宣布的聲明恐比市場預期還要「鷹派」，美元可能因此應聲走揚。

由於市場對 Fed 在未來可能降低升息力道的預期升溫，近幾周美元走勢承壓，一旦這種預期受到打擊，可能會提振美元走勢。

RBC Capital Markets 外匯策略師 Daria Parkhomenko 表示：「我們認為 Fed 希望維持 12 月升息 2 碼或 3 碼的選擇權（不把話說死），因在當月會議前還有兩份消費者物價指數（CPI）和兩份非農就業報告要公布。」

英鎊兌美元周三變動不大，報 1.14845 美元。英國央行（BOE）將於周四公布利率決策，外界預估 BOE 將升息 3 碼（75 個基點）。

日元兌美元今年迄今已下跌 22%，周三上漲 0.8%，至 1 美元兌 147.07 日元，交易商兌 Fed 會議前後可能的貨幣干預保持警惕。外界普遍認為，日本當局自去年 9 月以來已多次干預外匯市場，將日元從 32 年低點回。

另外，兌風險敏感的澳幣和紐元周三走高，受中國股市反彈提振，因中國陷入困境的房地產市場有望軟著陸。

截稿前，歐元兌美元升值 0.11%，至 0.9885 美元；美元兌日元貶值 0.8%，至 147.03 日元，美元指數跌至 111.26。