〈紐約匯市〉鮑爾粉碎暫停升息希望 美元重拾漲勢 登近兩周高點

美元指數周三 (2 日) 逆轉盤中萎靡走勢，尾盤急拉，登上近兩周高點。美國聯準會 (Fed) 稍早如預期大幅升息，但主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示現在討論暫停升息還太早，鷹派言論重振美元漲勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.57%，至 112.12，收在 10 月 20 日以來最高。

正如市場所預期，在結束為期兩天的決策會議後，Fed 連續四度升息 3 碼。金融市場最初將會議聲明解讀為鴿派，加上央行釋出未來可能放緩升息的信號，激勵風險資產短線走高，美元跳水。

鮑爾表示，Fed 可能在 12 月會議上針對改變升息步調進行討論，與此同時，他也展現對通膨的強硬態度，表示終點利率可能比原本預期還要更高，鷹派言論一出，股市隨即翻黑重挫，美元拉高。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 說：「Fed 政策和美元未來動向依舊不明，因為在下一次決策會議之前，還有就業和通膨數據要公布。」他認為短期內美元仍將保持強勢，因為就算 Fed 的升息路徑告一段落，在很長一段時間內也不會轉向降息。

金融市場對 Fed 下月升息幅度仍存在分歧。芝商所 FedWatch 工具顯示，下月升息 2 碼機率為 56.8%，升息 3 碼機率為 43.2%。

Fed 公布決議後，歐元兌美元起初拉高，隨後轉跌，終場下跌 0.55% 至 0.9821 美元。

日元兌美元一度回升至 145.7 日元，最終貶 0.3%，報 147.76 日元兌 1 美元。今年迄今，日元兌美元今年已貶值約 22%，交易員持續關注日本當局是否繼續干預匯市。

日本財務大臣鈴木俊一周二 (1 日) 表示，干預匯市的行動一直是秘密操作，希望能最大化其對市場的影響。此前數據顯示，日本政府上月在匯市干預方面一共斥資 430 億美元，創下紀錄新高。

英鎊尾盤走低，下跌 0.8% 至 1.1388 美元。市場預期，英國央行 (BoE) 周四也將升息 3 碼。

澳幣、紐元在內風險貨幣也受 Fed 決策影響而劇烈震盪，澳幣尾盤收貶 0.7% 至 0.6350 美元，紐元貶 0.4% 至 0.5823 美元。

截至台灣時間周四 (3 日) 約 7:00 價格：