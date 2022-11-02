〈財委會報告搶先看〉外資賣股提款新台幣貶值壓力大 央行祭四大穩匯措施

外資賣股提款走人拖累新台幣貶值，為維持匯市穩定央行祭出四大措施，包括：建立場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛外幣流動性、掌握匯市供需。

立法院財委會明 (3) 日將邀請中央銀行、財政部與金管會就「因應國際情勢影響， 政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告。

央行表示，今年以來新台幣兌美元匯率貶值逾 13%，新台幣貶值主要是外資賣出台股並匯出資金，統計今年外資淨賣超台股已超過 1.2 兆元，連同獲配股利大舉匯出，導致台北外匯市場美元需求大於供給。

央行表示，考量國際資本移動會影響小型開放經濟體匯市穩定，將祭出相關穩定措施以維持新台幣匯率的動態穩定。

首先是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，若發現異常即辦理專案金檢，採取即時導正措施。

第二、提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

第三、備妥充沛的外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制 (Repo)，必要時可透過該機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求。

第四、掌握匯市供需，適時進場調節，央行表示，如果遇市場供需失衡，導致新台 幣匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責，適時進場調節。

央行表示，今年以來，國內匯市因外資賣超台股並匯出，致美元呈超額需求，央行因此進場淨賣匯阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。

央行進一步指出，在適度的外匯管理下，新台幣匯率相對穩定，新台幣對美元匯率之波動度小於歐元、日圓、韓元及新加坡幣等主要貨幣