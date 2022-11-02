〈財委會報告搶先看〉外資賣股提款新台幣貶值壓力大 央行祭四大穩匯措施

外資賣股提款走人，讓新台幣持續面臨貶值壓力。(鉅亨網資料照)
外資賣股提款走人，讓新台幣持續面臨貶值壓力。(鉅亨網資料照)

外資賣股提款走人拖累新台幣貶值，為維持匯市穩定央行祭出四大措施，包括：建立場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛外幣流動性、掌握匯市供需。

立法院財委會明 (3) 日將邀請中央銀行、財政部與金管會就「因應國際情勢影響， 政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告。

央行表示，今年以來新台幣兌美元匯率貶值逾 13%，新台幣貶值主要是外資賣出台股並匯出資金，統計今年外資淨賣超台股已超過 1.2 兆元，連同獲配股利大舉匯出，導致台北外匯市場美元需求大於供給。

央行表示，考量國際資本移動會影響小型開放經濟體匯市穩定，將祭出相關穩定措施以維持新台幣匯率的動態穩定。

首先是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，若發現異常即辦理專案金檢，採取即時導正措施。 

第二、提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

第三、備妥充沛的外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制 (Repo)，必要時可透過該機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求。 

第四、掌握匯市供需，適時進場調節，央行表示，如果遇市場供需失衡，導致新台 幣匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責，適時進場調節。

央行表示，今年以來，國內匯市因外資賣超台股並匯出，致美元呈超額需求，央行因此進場淨賣匯阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。

央行進一步指出，在適度的外匯管理下，新台幣匯率相對穩定，新台幣對美元匯率之波動度小於歐元日圓韓元及新加坡幣等主要貨幣 

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