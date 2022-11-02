盤中速報 - 瀚宇博(5469)股價大漲至33.85元，漲幅達7.12%

瀚宇博(5469-TW)02日10:17股價上漲2.25元，報33.85元，漲幅7.12%，成交6,833張。

瀚宇博(5469-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價上漲12.46%，台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+538 張
  • 外資買賣超：+464 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+73 張
  • 融資增減：-391 張
  • 融券增減：+52 張

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