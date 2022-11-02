盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至20.25元，漲幅達7.14%

興能高(6558-TW)02日10:13股價上漲1.35元，報20.25元，漲幅7.14%，成交754張。

興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。

近5日股價上漲13.51%，台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+125 張
  • 外資買賣超：+103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：+10 張

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