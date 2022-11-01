盤中速報 - 瀚宇博(5469)股價大漲至30.8元，漲幅達7.13%

瀚宇博(5469-TW)01日09:49股價上漲2.05元，報30.8元，漲幅7.13%，成交1,448張。
瀚宇博(5469-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲1.41%，台灣加權指數上漲0.72%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+28 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+146 張
- 融資增減：-250 張
- 融券增減：+4 張
最新相關新聞
瀚宇博(5469-TW)01日09:49股價上漲2.05元，報30.8元，漲幅7.13%，成交1,448張。
瀚宇博(5469-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲1.41%，台灣加權指數上漲0.72%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.41%
$12,741
原投組報酬率
+17.61%
$11,761
投組標的成分
40%
1760
20%
4968
20%
3289
10%
3558
10%