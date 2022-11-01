盤中速報 - 瀚宇博(5469)急拉2.45%報31.35元，成交1,788張

瀚宇博(5469-TW)近5分K漲速2.45%，01日09:53報31.35元，成交1,788張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瀚宇博(5469-TW)近5日股價上漲1.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+28 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+146 張
- 融資增減：-250 張
- 融券增減：+4 張
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+16.29%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
1760
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