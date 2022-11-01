盤中速報 - 瀚宇博(5469)急拉2.45%報31.35元，成交1,788張

瀚宇博(5469-TW)近5分K漲速2.45%，01日09:53報31.35元，成交1,788張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瀚宇博(5469-TW)近5日股價上漲1.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+175 張
  • 外資買賣超：+28 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+146 張
  • 融資增減：-250 張
  • 融券增減：+4 張

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