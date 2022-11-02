〈紐約匯市〉Fed決策會議前夕 美元跌幅收斂近持平

聯準會 (Fed) 決策會議前夕，美元指數周二 (1 日) 走低，尾盤跌幅收斂至平盤震盪。部分預期，Fed 將在周三 (2 日) 會後釋出放慢緊縮步調的信號，以評估升息對經濟的影響，但稍早數據顯示美國勞動力需求依然強勁，為 Fed 繼續大幅升息的預期提供支持。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微漲 0.02%，至 111.55。DXY 今年已漲逾 15%，Fed 強力升息拖累其他貨幣，並對全球經濟構成壓力。

投資人普遍預期，Fed 周三 (2 日) 將升息 3 碼，使利率區間來到 3.75%-4%。在 Fed 官員可能暗示放緩收緊步伐的情況下，聯邦基金期貨市場預估 12 月升息 2 碼的可能性為 57%，但較上周五約 70% 的機率下滑。

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 外匯風險諮詢主管 Ivan Asensio 表示，市場存在一些樂觀情緒，認為本周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結束後，央行措辭可能有所轉變，暗示下一次會議可能放慢緊縮步調。

不過，Ned Davis Research 首席全球總經策略師 Joseph Kalish 認為，即使 Fed 可能在 12 月會議討論放慢升息步調，但鮑爾 (Jerome Powell) 可能會避免預先給出承諾，重申 Fed 將仰賴經濟數據，並「逐次會議」(meeting by meeting)做出決定。

經濟數據方面，美國公布 9 月 JOLTs 職位空缺數仍遠高於預期，顯示勞動力市場依舊吃緊，由於勞動力供需不平將推動薪資成長，進而加劇通膨，市場認為最新數據不太可能影響 Fed 周三再次升息 3 碼的決定。

歐元兌美元小跌 0.1% 至 0.9874 美元。英鎊兌美元小漲 0.1% 至 1.1480 美元，收復稍早跌勢。英國央行 (BoE) 周二按計畫出售 7.5 億英鎊的短期公債，成為全球首個啟動量化緊縮 (QT) 的主要央行。

另外，英國央行本周也將召開利率會議，市場預期將升息 3 碼，交易員並預估，英國央行將在 12 月將升息步伐放慢至 2 碼。

在市場情緒普遍回升之下，對風險較敏感的澳幣和紐元稍早自一周低點反彈，尾盤回吐漲幅。截稿前，澳幣兌美元徘徊於平盤附近，報 0.6393 美元，紐元兌美元上漲 0.45% 至 0.5835 美元。

即使第 3 季通膨意外飆至 32 年高點，澳洲央行周一 (31 日) 仍將升息步調放慢至 1 碼，但也暗示未來將繼續升息。

離岸人民幣兌美元盤中一度逼近 15 年低點，尾盤回升，上漲 0.33% 至 7.3081 人民幣兌美元。

截至台灣時間周三 (2 日) 約 6:00 價格：