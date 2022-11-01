美前財長：數據並不支持Fed政策轉向 本週將第4度大幅升息

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 預期，本週美聯準會 (Fed) 將第 4 度大幅升息，原因是通膨仍然「粘稠」，給美國人帶來壓力，當局現在就放棄為時過早。

桑默斯表示：「我認為，我所看到的經濟統計數據，仍未證明 Fed 某些鴿派言論中的轉向是合理的。我希望 Fed 明確表示，在看到非常明顯通膨下降跡象前，會堅持做必要的事。」

桑默斯上月就曾表示，即使升息可能帶來金融風險，他也支持 Fed 繼續採取行動，收緊貨幣政策。「若因擔心金融穩定問題，就決定不採取必要的貨幣政策，將是個錯誤。雖然有爆發某種金融創傷事件的風險，但我認為，事件大到足以轉移 Fed 注意力的機率真的很低。」

他認為，對長期物價穩定的預期之所以能被形塑，是因為 Fed 決策官員承諾繼續收緊貨幣政策，而完成這件事情非常重要。

Fed 將在台灣時間週四 (3 日) 公布貨幣政策，市場幾乎篤定 Fed 將連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，使聯邦資金利率達至 3.75-4.00%。

不過，華爾街日報 (WSJ) 傳聲筒記者報導，Fed 12 月將放緩升息後，許多分析師認為，鮑爾將透過記者會「暗示」放緩升息即將到來，但也有學者主張，許多 Fed 官員擔心貿然暗示放緩升息將出現問題，鮑爾也可能擔心未來數據可能無法支撐通膨降溫的期望。