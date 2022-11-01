緯穎Q3登峰 前三季大賺百億並超越去年全年 EPS 58.58元

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，在料況改善、需求穩健下，單季純益衝上 43.16 億元，季增 21.13%、年增 112.93%，每股純益 24.68 元，雙雙改寫單季新高，累計前三季更大賺百億元，超越去年全年，純益達 102.24 億元、年增 69.4%，每股純益 58.58 元，同步創高。

緯穎第三季營收達 796.74 億元，季增 6.15%、年增 76.02%，毛利率 8.09%，季減 0.26 個百分點、年減 0.02 個百分點，營益率 6.12%，季增 0.02 個百分點、年增 0.16 個百分點，稅後純益 43.16 億元，季增 21.13%、年增 112.93%，每股純益 24.68 元，再寫歷史單季新高。

緯穎累計前三季營收達 2054.36 億元，年增 51.3%，毛利率 8.09%，年減 0.06 個百分點，營益率 6.02%，年增 0.15 個百分點，稅後純益 102.24 億元，年增 69.4%，每股純益 58.58 元，前三季已賺贏去年全年。

展望第四季，緯穎說，在全球數位轉型浪潮下，預期雲端服務、視訊會議、AI、元宇宙等相關應用需求將大幅增加，資料中心產業持續成長，樂觀看待供應鏈逐步穩定，有利公司存貨下降、營運資金需求壓力舒緩。

緯穎進一步指出，將持續擴張在台灣、北美、東南亞等地自有產能，以分散斷鏈風險，並維持營運穩定及彈性。